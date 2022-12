சீனாவை ஆட்டிப்படைக்கும் கொரோனா.. "ப்ளஸ்ஸே மைனஸ் ஆன கதை".. இப்படி போய் வசமா மாட்டிக்கிட்டாங்களே!

International

oi-Halley Karthik

பெய்ஜிங்: சீனாவில் கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்பட்ட பின்னர் தொற்று பாதிப்பு கடுமையாக அதிகரித்துள்ளது. அதேபோல இரண்டு வாரங்களுக்கு பிறகு மீண்டு உயிரிழப்புகள் பதிவாகியுள்ளன.

கடந்த 2019ம் ஆண்டு தொடங்கி தற்போது வரை உலகம் முழுவதும் பெரும் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தி வரும் கொரோனா தொற்று முதன் முறையாக சீனாவின் வூஹான் நகரில் இருந்துதான் பரவத் தொடங்கியதாக சொல்லப்படுகிறது.

இதன் காரணமாக சீனா முழுவதும் கடும் கட்டுப்பாடுகள் அமல்படுத்தப்பட்டன. உலகில் அதிக மக்கள் தொகையை கொண்டுள்ள சீனாவில் இந்த கடும் கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக கொரோனா தொற்று உயிரிழப்புகள் கட்டுப்படுத்தப்பட்டன.

English summary

After the relaxation of corona restrictions in China, the number of infections has increased sharply. Similarly, after two weeks, casualties were reported again.