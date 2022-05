ரஷ்யா vs ஐரோப்பிய நாடுகள்.. இந்தியாவிற்கு அடிச்ச லக்.. சலுகை விலையில் கச்சா எண்ணை.. சூப்பர் சான்ஸ்

International

oi-Nantha Kumar R

மாஸ்கோ: உக்ரைன் மீதான போர் நடவடிக்கையால் ரஷ்யாவிடம் இருந்து வாங்கும் கச்சா எண்ணெயில் 90 சதவீதத்தை இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் நிறுத்த ஐரோப்பிய நாடுகள் முடிவு செய்துள்ளது. இதனால் ரஷ்யா அதிபர் விலாடிமிர் புதினின் பார்வை இந்தியா பக்கம் மீண்டும் திரும்ப வாய்ப்புள்ளது. இதன்மூலம் இந்தியாவுக்கு சலுகை விலையில் கூடுதலாக கச்சா எண்ணெய் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.

உக்ரைன் மீதான போர் நடவடிக்கையால் ரஷ்யா மீது அமெரிக்கா, ஐரோப்பிய நாடுகள் கடும் பொருளாதார தடைகளை விதித்துள்ளன. இதனால் ஐரோப்பா உள்பட பல நாடுகள் ரஷ்யாவிடம் இருந்து கச்சா எண்ணெய் கொள்முதலை சில நாடுகள் குறைத்துள்ளன. பல நாடுகள் நிறுத்தியுள்ளன.

குறிப்பாக ரஷ்யாவிடம் இருந்து அதிகளவில் கச்சா எண்ணெய், இயற்கை எரிவாயு கொள்முதல் செய்யும் ஐரோப்பிய நாடுகள் 90 சதவீதத்தை நிறுத்த முடிவு செய்துள்ளன. இது இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் நடைமுறைக்குள் வர உள்ளது.

English summary

European countries have decided to suspend 90 percent of crude oil purchases from Russia by the end of this year due to the war on Ukraine. Thus, Russian President Vladimir Putin's more dependent to India. As a result, India is likely to get more crude oil at concessional prices.