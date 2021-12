ஓமிக்ரான் வைரசால் 3 நாடுகளில் மரணம் பதிவாகியுள்ளது.. அலார்ட்டா இருக்கனும்.. நிபுணர்கள் எச்சரிக்கை

International

oi-Rajkumar R

ஜெருசலேம்: ஓமிக்ரான் பாதிப்பு காரணமாக மூன்று நாடுகளில் இறப்புகள் அடுத்தடுத்து பதிவாகும் நிலையில், உயிரிழப்புகள்மேலும் அதிகரிக்கும் என நிபுணர்கள் எச்சரித்துள்ளனர்.

உலகையே அச்சுறுத்தி வந்த கொரோனா வைரஸின் புதிய மாறுபாடு வைரஸான ஓமிக்ரான் தற்போது உலகம் முழுவதும் பரவியுள்ளது. அமெரிக்கா இஸ்ரேல் ஆஸ்திரேலியா இந்தியா உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளில் வேகமாக பரவி வருகிறது. டெல்டா வைரசை விட மூன்று மடங்கு வேகத்தில் இந்த வைரஸ் பரவும் என்பதால் பொதுமக்கள் அச்சத்தில் உள்ளனர்.

வேகமாக பரவும் ஓமிக்ரான்.. மீண்டும் வருகிறது ஊரடங்கு?.. மத்திய அரசு கொடுத்த சிக்னல்.. பரபர தகவல்!

இதையடுத்து அரசுகள் தடுப்பூசிகளை மக்களுக்கு செலுத்தும் நடவடிக்கைகளை முடுக்கி விடப்பட்டுள்ளன. இந்த நிலையில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு வரை ஓமிக்ரான் காரணமாக மரணம் ஏற்படவில்லை என தெரிவிக்கப்பட்ட நிலையில் முதல் இறப்பு பதிவாகி இருந்தது . அதற்கு அடுத்தபடியாக தற்போது மூன்று நாடுகளில் உயிரிழப்புகள் பதிவாகியுள்ளது. இந்நிலையில் உயிரிழப்புகள் மேலும் அதிகரிக்கும் என நிபுணர்கள் எச்சரித்துள்ளதால் பரபரப்பு தொற்றிக்கொண்டுள்ளது.

English summary

Experts have warned that the death toll could rise further as consecutive deaths are reported in all three countries due to Omicron exposure.