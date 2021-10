பாகிஸ்தானின் அணு ஆயுத தந்தை...பிறப்பால் இந்தியர்.. காதிர் கான் மரணம்

International

oi-Velmurugan P

இஸ்லாமாபாத் : இந்தியாவில் கடந்த 1936ம் ஆண்டு பிறந்து பாகிஸ்தானுக்கு 1947ம் ஆண்டு குடிபெயரந்தவர் அப்துல் காதிர் கான் (85). இவர் அந்நாட்டின் அணு ஆயுதத்தின் தந்தை எனப் போற்றப்படுகிறார் இவர் உடல்நலக்குறைவால் இன்று காலமானார் இந்நிலையில் பாகிஸ்தான் மக்களுக்கு அப்துல் காதிர் கான் மிகப்பெரிய அடையாளம் என அந்நாட்டு பிரதமர் இம்ரான்கான் புகழாராம் சூட்டி உள்ளார்.

ஆங்கியேர்களை பிரிக்கப்படாத இந்தியாவை ஆண்டு கொண்டிருந்தபோது, மத்தியப்பிரதேசம் தலைநகர் போபால் நகரில் கடந்த 1936ம் ஆண்டு பிறந்தவர் தான் ஏ.கியூ.கான் என்று அழைக்கப்படும் அப்துல் காதிர் கான். 1947ல் நாடு சுதந்திரம் அடைந்தபோது இந்தியா, பாகிஸ்தான் என இரணடு தேசங்களாக ஆங்கிலேயர்கள் பிரித்தனர். அப்போது மத்திய பிரதேசத்தில் இருந்து கான் குடும்பத்தினர் பாகிஸ்தானுக்கு குடிபெயர்ந்தனர்.

டாக்டர் அப்துல் காதிர் கான் பாகிஸ்தானை அணுசக்தியாக மாற்றியவர். சுமார் 25 வருடங்கள் 1976 இல் தொடங்கி பல்வேறு பேரழிவு ஆயுதங்களை உருவாக்கினார். 1998ம் ஆணடு முதல் அணுகுண்டு சோதனையை நடத்தினார். இதனால் பாகிஸ்தான் அணு ஆயுதத்தின் தந்தையாக அப்துல் காதிர்கான் போற்றப்படுகிறார். அந்நாட்டு மக்களால் ஹீரோவாக கருதப்படுகிறார்.

வாழ்க்கையை புரட்டி போட்ட ஐபிஎல்.. பாதை காட்டிய பதான்.. பறக்க வைத்த கோலி-உச்சம் தொட்ட காஷ்மீர் வீரர்

English summary

Abdul Qadeer Khan, revered as the father of Pakistan’s nuclear programme, has died at 85. The Pakistani atomic scientist Abdul Qadeer Khan, hailed as a national hero for making his country the world’s first Islamic nuclear power.