வேணாம் விட்ருங்க! கணவரை கட்டிப்போட்டு கண்முன்னே.. 5 பேர்! கதறிய கர்ப்பிணி பெண்! பாகிஸ்தானில் பகீர்!

oi-Rajkumar R

இஸ்லாமாபாத்: பாகிஸ்தானில் பஞ்சாப் மாகாணத்தில் கர்ப்பிணிப் பெண்ணை ஐந்து பேர் சேர்ந்து கூட்டு பலாத்காரம் செய்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், போலீசார் குற்றவாளிகளை தேடும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

பாகிஸ்தான் நாட்டின் உள்ள ஜீலம் நகரைச் சேர்ந்த கூலித் தொழிலாளிக்கும் இளம் பெண் ஒருவருக்கும் கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் திருமணம் நடைபெற்றது. இந்நிலையில் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்னர் அந்த இளம் பெண் கருவுற்றுள்ளார்.

இந்நிலையில் பெரும் அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தும் விதமாக, குழந்தையை எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்த ஒரு பெண்ணின் வீட்டிற்குள் ஆயுதம் ஏந்திய 5 பேர் புகுந்து இரத்தத்தை உறைய வைக்கும் சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

English summary

Police are searching for the culprits in the gang-rape of a pregnant woman by five men in Pakistan's Punjab province.