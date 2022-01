கனடாவில் இரத்தத்தை உறைய வைக்கும் பனி.. உறைந்து மடிந்த பிஞ்சு குழந்தை.. உயிரிழந்தவர்கள் இந்தியர்களா?

International

oi-Rajkumar R

ஒட்டோவா: அமெரிக்கா கனடா எல்லையில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த கை குழந்தை உள்ளிட்ட 4 பேர் கடும் பனியில் உறைந்து பலியாகி உள்ள நிலையில் அவர்கள் இந்தியாவைச் சேர்ந்தவர்களா என்று அஞ்சப்படும் நிலையில் இதுகுறித்து அதிகாரிகள் மூலம் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

அமெரிக்கா கனடா எல்லை அருகே தற்போது கடும் குளிர் நிலவி வருகிறது மைனஸ் 35 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை காரணமாக அங்கு கடும் பனிப்பொழிவு உள்ளது.

இந்நிலையில் அமெரிக்கா கனடா எல்லையில் மானிட்டோபா எமர்சன் அருகே ஒரு ஆண் ஒரு பெண் ஒரு இளைஞர் மற்றும் கைக்குழந்தையின் உடல்கள் பனியில் உறைந்த நிலையில் மீட்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

An investigation is underway into the deaths of four people, including a baby, from the same family on the US-Canada border after they were frozen to death in heavy snow.