இன்று தொடங்குகிறது ஜி20 மாநாடு.. இந்தோனேசியாவில் உலக தலைவர்களை சந்திக்கிறார் பிரதமர் மோடி

International

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

ஜகார்டா: இந்தோனேசியாவின் பாலி நகரில் இன்று ஜி20 நாடுகளின் உச்சி மாநாடு தொடங்க உள்ளது. இதற்காக இந்தோனேசியா சென்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடி பல்வேறு உலக நாடுகளின் தலைவர்களை சந்தித்து ஆலோசிக்க உள்ளார்.

G 20 கூட்டமைப்பு நாடுகளின் 17 வது உச்சி மாநாடு இந்தோனோசியாவின் பாலி நகரில் இன்று தொடங்குகிறது. இன்றும் நாளையும் நடைபெறும் இந்த மாநாட்டில் கூட்டமைப்பில் இடம்பெற்று உள்ள நாடுகளின் தலைவர்கள் பங்கேற்க உள்ளார்கள்.

ஒன்றாக மீள்வோம், வலுவாக மீள்வோம் என்ற கொள்கையின் அடிப்படையில் இந்த ஜி 20 மாநாட்டில் உலக நாடுகளில் தலைவர்கள் பல்வேறு முக்கிய பிரச்சினைகள் குறித்து விரிவாக ஆலோசிக்க உள்ளனர்.

ஜி20 உச்சி மாநாடு: இந்தோனேசியாவில் பிரதமர் மோடி- பாலி நகரில் இந்தியர்கள் பாடலுடன் உற்சாக வரவேற்பு!

English summary

The G20 Summit will begin today in Bali, Indonesia. Prime Minister Narendra Modi, who went to Indonesia for this purpose, is going to meet and discuss with the leaders of various world countries.