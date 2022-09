கொடூரம்.. சரியாக ஹிஜாப் அணியாத இளம்பெண்.. கைது செய்து அடித்தே கொன்ற போலீசார்.. ஈரானில் பயங்கரம்

International

oi-Nantha Kumar R

தெஹ்ரான்: ஈரானில் சரியாக ஹிஜாப் அணியாததால் 22 வயது இளம்பெண்ணை கைது செய்த போலீசார் அவரை சரமாரியாக தாக்கினர். இதில் கோமா நிலைக்கு சென்ற இளம்பெண் மருத்துவமனையில் பலியானார். இது பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

இஸ்லாமிய நாடுகளில் ஒன்றாக ஈரான் உள்ளது. இங்கு பெண்களுக்கான உடை கட்டுப்பாடு கடுமையாக பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது. இங்கு 9 வயதுக்கு மேற்பட்ட சிறுமிகள் முதல் பெண்கள் அனைவரும் ஹிஜாப் அணிவது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை பொதுவெளியில் பெண்கள் கட்டாயமாக பின்பற்ற வேண்டும்.

இதற்கு ஈரானில் ஆதரவும், எதிர்ப்பும் கிளம்பி உள்ளது. குறிப்பாக ஹிஜாப் கட்டாயமாக்கப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஏராளமான பெண்கள் போராட்டத்தை முன்னெடுத்து வருகின்றனர்.

A 22-year-old woman was brutally assaulted by Morality police in Iran after she was arrested for not wearing the hijab properly. The young woman who went into a coma died in the hospital. This has caused a great stir.