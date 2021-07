தாலிபான்களிடம் குவியல் குவியலாக 'மேட் இன் அமெரிக்கா' ஆயுதங்கள்.. இது எப்படி சாத்தியமானது? பரபர தகவல்

International

oi-Vigneshkumar

காபூல்: பல்வேறு அதிநவீன ஆயுதங்களுடன் தாலிபான்கள் பயிற்சி எடுக்கும் வீடியோக்கள் வெளியாகியுள்ள நிலையில், அதில் பலவற்றில் "Property of USA Government" என்ற முத்திரை இருப்பது அனைவருக்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனால் அமெரிக்காவின் ஆயுதங்கள் தாலிபான்கள் கைகளுக்குச் சென்றது எப்படி என்ற கேள்வியும் இயல்பாகவே எழுந்துதுள்ளது.

கடந்த இருபது ஆண்டுகளாக ஆப்கன் நாட்டில் அமெரிக்கப் படைகள் இருந்தன. இந்த காலகட்டத்தில் தாலிபான்களின் ஆதிக்கம் பெருகிவிடாமல் அமெரிக்கப் படைகள் பார்த்துக் கொண்டது.

ஆனால், இப்போது ஆப்கன் நாட்டிலிருந்து, அமெரிக்கப் படைகள் வெளியேறத் தொடங்கியுள்ளன. ஆகஸ்ட் மாத இறுதிக்குள் அனைத்து அமெரிக்கப் படைகளும் வெளியேறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

English summary

Taliban's Many advanced weapons had labels on the front saying "Property of USA Government". US intelligence reports are predicting a collapse of the central government within months, possibly weeks.