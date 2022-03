இப்போதைக்கு முடியாது போல.. இஸ்ரேலில் பரவும் புதிய வகை கொரோனா.. விமான நிலையத்தில் 2 பேருக்கு உறுதி.!

International

ஜெருசலோம் : கொரோனா வைரசின் ஓமிக்ரான் திரிபின் பிஏ1 மற்றும் பிஏ2 ஆகிய இரு திரிபுகள் ஒன்றிணைந்து புதிய வைரஸாக உருமாறியுள்ளாதாகவும், இஸ்ரேல் நாட்டில் விமான நிலையத்தில் இருவருக்கு இந்த பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக இஸ்ரேஸ் சுகாதாரதுறை அமைச்சகம் கூறியுள்ளது.

கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதம் தென் ஆப்பிரிக்காவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒமைக்ரான் வைரஸ், 2 மாதங்களுக்குள் உலகில் 120க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளுக்குப் பரவிவிட்டது.

ஏற்கெனவே மக்களை பாதித்துவந்த டெல்டா வைரஸை ஓரங்கட்டி, தற்போது ஒமைக்ரான் வைரஸால் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டனர்.

2 வருடத்திலேயே இதுதான் மிக அதிகம்.. தென் கொரியாவில் ஒரே நாளில் பல லட்சம் கொரோனா கேஸ்கள்.. என்னாச்சு?

