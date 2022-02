அம்மாடியோவ்.. ஏப்ரலில் ஏலத்திற்கு வரும் அரிய வகை நீல நிற வைரம்.. விலை ரூ. 349 கோடி!

International

ஹாங்காங்: அளவில் பெரியதும், அரிய வைரங்களில் ஒன்றானதுமான நீல நிற வைரம் ஒன்று இந்தாண்டு ஏப்ரலில் ஹாங்காங்கில் ஏலத்திற்கு வர இருக்கிறது. இது சுமார் 359 கோடிக்கு ஏலம் போகும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வைரங்கள் என்றாலே அதற்கு தனி மவுசுதான். அதிலும் நீல நிற வைரங்கள் மிக மிக விலை உயர்ந்தவையாகக் கருதப்படுகின்றன. காரணம் அவை மிக அபூர்வமாகக் கிடைப்பவை என்பதால் தான். எனவே அத்தகைய வைரங்களை ஏலத்தில் எடுக்க வைர வியாபாரிகளிடத்தில் அதிக போட்டி இருக்கும்.

அந்தவகையில், தென்னாப்பிரிக்காவின் கல்லினன் சுரங்கத்தில் இருந்து கடந்தாண்டு எடுக்கப்பட்ட நீல நிற வைரக்கல்லான டி பீர்ஸ் கல்லினன் ப்ளூ (De Beers Cullinan Blue), வரும் ஏப்ரலில் ஏலத்தில்விடப்பட இருக்கிறது.

