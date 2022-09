கடும் ஹிஜாப் விதி.. போலீஸ் தாக்குதலில் இளம்பெண் பலி.. ஈரானில் தலைமுடியை வெட்டி போராடும் பெண்கள்

International

oi-Nantha Kumar R

தெஹ்ரான்: ஈரானில் சரியாக ஹிஜாப் அணியாததால் 22 வயது இளம்பெண்ணை கைது செய்து போலீசார் தாக்கினர். இதில் கோமா நிலைக்கு சென்ற அந்த இளம்பெண் இறந்தார். இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஈரானில் பெண்கள் ஹிஜாப்பையு எரித்தும், தலைமுடியை வெட்டியும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில் தான் பெண்கள் தலைமுடியை வெட்டு போராடுவதன் பின்னணியில் உள்ள தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

இஸ்லாமிய நாடான ஈரானில் பெண்களுக்கு கடுமையான உடை கட்டுப்பாட்டு முறை நடைமுறையில் உள்ளது. இங்கு 7 வயதுக்கு மேற்பட்ட சிறுமிகள் முதல் பெண்கள் அனைவரும் ஹிஜாப் அணிவது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.

இதற்கு ஈரானில் கடும் எதிர்ப்பு உள்ளது. ஹிஜாப் கட்டாயமாக்கப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஏராளமான பெண்கள் போராட்டத்தை முன்னெடுத்து வருகின்றனர்.

English summary

A 22-year-old girl was arrested and assaulted by police in Iran for not wearing a proper hijab. The young woman died after going into a coma. Women in Iran are protesting against this by burning their hijabs and cutting their hair. In this case, the information behind women's fight against cutting their hair has been revealed.