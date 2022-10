கொடூரம்.. மெக்சிகோவில் பயங்கர துப்பாக்கிச் சூடு.. மேயர் உட்பட 18 பேர் பலி - பரபர பின்னணி!

International

oi-Jackson Singh

மெக்சிகோ சிட்டி: மெக்சிகோவில் மர்ம நபர்கள் நேற்று நடத்திய பயங்கர துப்பாக்கிச் சூட்டில் மேயர், அவரது தந்தை உட்பட 18 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.

இந்த துப்பாக்கிச் சூட்டில் ஈடுபட்டவர்களை தேடும் பணியில் மெக்சிகோ ராணுவத்தினரும், போலீஸாரும் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் தீவிர தேடுதல் வேட்டையில் பாதுகாப்புப் படையினர் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

போதைப்பொருள் கடத்தல் கும்பலைச் சேர்ந்தவர்கள் தான் இந்த துப்பாக்கிச் சூட்டில் ஈடுபட்டிருக்க வேண்டும் என முதல்கட்ட விசாரணையில் ராணுவத்தினருக்கு தெரியவந்துள்ளது.

Assailants gunned down a mayor, his father and 16 other people in San miguel totolapan in Mexico. Army and police forces are searching for a attackers.