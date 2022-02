நேட்டோ உதவவில்லை.. நேட்டோ நாடுகள் தான் உதவுகின்றன - ரஷ்யா உக்ரைன் விவகாரத்தில் நேட்டோ கருத்து

International

பெல்ஜியம்: உக்ரைனுக்கு நேட்டோ உதவவில்லை, நேட்டோவில் உள்ள‌ நாடுகள் தான் உதவுகின்றன என‌ நேட்டோ பொதுச்செயலாளர் தெரிவித்துள்ளார்.

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா இன்று காலை போர் தாக்குதலைத் தொடங்கியது. உக்ரைன் நாட்டுக்குள் நுழைந்து தாக்குதல் நடத்துங்கள் என ரஷ்ய அதிபர் விளாதிமர் புதின் தெரிவித்தார்.

இதையடுத்து, இரண்டு நாடுகளும் தாக்குதல் நடத்தத் தொடங்கின. தரை வழி, வான் வழி, கடல் வழி என அனைத்து வழிகளிலும் ரஷ்யா உக்ரைன் மீது தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. இதற்கு பல நாடுகளும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றன.

"NATO is not helping Ukraine, it is the countries within NATO that are helping," says NATO general Seceratary