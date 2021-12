ஆஸ்திரியா அரசின் அந்த ஒற்றை அறிவிப்பு.. அப்படியே வீதிக்கு வந்த 44,000 பேர்..என்ன காரணம்? பரபர தகவல்

International

oi-Vigneshkumar

வியன்னா: ஆஸ்திரியாவில் கொரோனா பரவலைக் கட்டுப்படுத்த பல புதிய கட்டுப்பாடுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அதை கண்டித்து அந்நாட்டு மக்கள் மாபெரும் போராட்டத்தில் இறங்கியுள்ளனர்.

உலகின் பல்வேறு நாடுகளிலும் கடந்த சில மாதங்களாகவே கொரோனா பாதிப்பு தொடர்ந்து குறைந்தே வந்தது. இந்தச் சூழலில் கடந்த நவ. 25ஆம் தேதி தென் ஆப்பிரிக்காவில் புதிய உருமாறிய கொரோனா கண்டறியப்பட்டது.

அதன் பிறகு அங்கு கொரோனா கேஸ்களும் திடீரென அதிகரிக்கத் தொடங்கியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. ஓமிக்ரான் எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த கொரோனா கவலைக்குரிய கொரோனா வகையாக உலக சுகாதார அமைப்பு அறிவித்துள்ளது.

English summary

Tens of thousands of people rallied in Vienna in protest against restrictions introduced to halt the spread of coronavirus in Austria. Coronavirus latest updates in tamil.