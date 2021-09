விடாமல் துரத்தும் 'உருமாறிய' கொரோனா.. நியூசிலாந்தில் 6மாதங்களுக்கு பின் முதல் கொரோனா பலி-என்ன காரணம்

International

oi-Vigneshkumar

வெலிங்டன்: ஆறு மாதங்களுக்கு பிறகு முதல்முறையாக நியூசிலாந்தில் கொரோனா காரணமாக முதல் உயிரிழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இது ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகள் எந்தளவு முக்கியம் என்பதை விளக்குவதாக உள்ளதாக அந்நாட்டின் பிரதமர் பிரதமர் ஜெசிந்தா ஆர்டெர்ன் தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த 1.5 ஆண்டுகளாகவே உலக நாடுகளில் கொரோனா தான் மிக முக்கிய பிரச்சினையாக உருவெடுத்துள்ளது. அனைத்து நாடுகளும் கொரோனா பாதிப்பைக் கட்டுப்படுத்த திணறி வருகிறது.

சில நாடுகள் கொரோனாவை சிறப்பாகக் கட்டுப்படுத்தி வைத்திருந்தாலும், உருமாறிய கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு அந்த நாடுகளில் மீண்டும் அதிகரிக்கிறது.

English summary

New Zealand recorded its first Covid-related death in six months. At the same time, the Delta variant in the nation is coming under control.