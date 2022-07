International

oi-Vigneshkumar

வெலிங்டன்: நியூசிலாந்து வானத்தில் திடீரென தோன்றி மர்மப் பொருளால் பொதுமக்கள் குழம்பிப்போய்விட்டனர்.

திடீரென வானத்தில் தோன்றிய நெருப்பு பந்து! பொதுமக்களுக்கு செம ஷாக்.. கடைசியில் பார்த்தா இது தானாம்

நமது இந்த பிரபஞ்சம் பல ஆச்சியங்களைக் கொண்டது. இந்த பிரபஞ்சம் பற்றி நமக்கு மிக மிகக் குறைந்த அளவே நமக்குத் தெரியும்.

பிரபஞ்சம் பற்றித் தெரிந்து கொள்ள உலகெங்கும் பல்வேறு ஆய்வுகள் நடந்து வருகிறது. குறிப்பாக வேற்று கிரக வாசிகளைத் தொடர்பு கொள்ளவும் முயற்சிகள் நடந்து வருகிறது.

English summary

New Zealand Residents were amazed after they saw a large meteor in the skies above them: (பூமியில் இருந்து வந்த விண்கற்களால் நியூசிலாந்து வாசிகள் அச்சம்) Large meteor in the New Zealand sky.