இம்ரான் கான் ராஜினாமாவிற்கு வாய்ப்பே இல்லை! ஆட்டம் இனிதான் ஆரம்பம்.. பாகிஸ்தான் அமைச்சர் அதிரடி

இஸ்லாமாபாத்: ‛‛பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான் கான் கடைசி பந்து வரை போராடக்கூடிய வீரர். இவர் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்யப்போவதில்லை. நண்பர்களும், எதிரிகளும் பார்க்கும் வகையில் ஒரு ஆட்டம் உள்ளது'' அவரது அமைச்சர் பவாத் சவுத்ரி கூறியுள்ளார்.

பாகிஸ்தானில் மொத்தம் 342 மக்களை தொகுதிகள் உள்ளன. இங்கு ஆட்சியமைக்க 172 இடங்களில் வெற்றி பெற வேண்டும்.

கடந்த மக்களை தேர்தலில் முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் இம்ரான்கானின் பாகிஸ்தான் தெக்ரி இ-இன்ஷெப் கட்சி 155 இடங்களை கைப்பற்றி தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்தது.

Pakistan Minister Bawad Choudry wrote on his twitter, "Imran Khan is a player who fights till the last ball. There will not be a resignation. There will be a match, both friends and foes will watch itுு’’.