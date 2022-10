“பூதம்” - அது நம்மை நோக்கிதான் வருது.. வேலையை காட்டிய வடகொரியா? “ஆடிப்போன” ஜப்பான் -மக்கள் “அலர்ட்”

International

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டோக்கியோ: வட கொரியா அடையாளம் தெரியாத புதிய வகை கண்டம் விட்டு கண்டம் பாய்ந்து தாக்கும் ஏவுகணை சோதனை செய்ததாக ஜப்பான் குற்றம்சாட்டி இருக்கிறது.

பசிபிக் தீபகர்பத்தில் அமைந்திருக்கும் முக்கிய நாடான வடகொரியா அமெரிக்கா மற்றும் அதன் ஆதரவு நாடுகள், மேற்கத்திய நாடுகளுடன் மோதல் போக்கை கடைபிடித்து வருகிறது. தொடர்ந்து பலமுறை ஏவுகணை சோதனையும் நடத்தி வருகிறது.

அதேபோல் அண்டை நாடான தென் கொரியாவையும் வட கொரியா அச்சுறுத்தி வருகிறது. அணு ஆயுத சோதனைக்கு தடை விதிக்கப்பட்டாலும் வட கொரியா அதை ஏற்காமல் சோதனைகளை தொடர்ந்து வருகிறது.

English summary

Japan accuses North Korea of testing an unidentified new type of intercontinental ballistic missile. Japan alerted its residents to evacuate on North Korea missile information. The Japan PM office said North Korean missile likely flew over theire country.