பாகிஸ்தானில் ரஜினிகாந்தின் “ஜெராக்ஸ்”.. அதே முகம்.. அதே ஸ்டைலு! நேரில் செல்பி எடுக்க ஆசையாம்

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

இஸ்லாமாபாத்: தமிழ் உட்பட இந்திய சினிமா ரசிகர்கள் மனதில் நீங்கா இடம்பிடித்து இருக்கும் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தின் முகச்சாயலில் ஒருநபர் பாகிஸ்தானில் இருக்கிறார் என்றால் உங்களா நம்ப முடிகிறதா? பாட்ஷா படத்தில் வரும் நடிகர் ரஜினியை போன்றே நடை உடை பாவனை, ஸ்டைலுடன் உலா அவரை பாகிஸ்தானின் ரஜினி என்று மக்கள் அழைத்து வருகிறார்கள்.

பாகிஸ்தான் நாட்டின் பலோசிஸ்தான் மாநிலத்தின் குவெட்டா நகரத்தை சேர்ந்தவர் ரஹ்மத் காஷ்கோரி. 62 வயதான இவர் பாகிஸ்தானில் அரசு ஊழியராக பணியாற்றி ஓய்வுபெற்றவர்.

உலக புகழ்பெற்ற தமிழ் சினிமா சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தின் முகத்தோற்றம் போன்றே தான் இருப்பதால் ரஜினிகாந்த்போலவே தன்னுடைய நடை, உடை, பாவணைகளை மாற்றிக்கொண்டார் ரஹ்மத்.

Can you believe that there is a person in Pakistan with the face of superstar Rajinikanth, who attracted crores of Indian cinema fans. People call the Pakistani Rehmath as Rajini of Pakistan because of his style and his appearence.