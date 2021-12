தயிர் வாங்கணும்.. நடுவழியில் ரயிலை நிறுத்திய டிரைவர்.. வைரல் வீடியோவால் வேலை காலி!

International

oi-Jaya Chitra

இஸ்லாமாபாத்: தயிர் வாங்குவதற்காக பொறுப்பில்லாமல் ரயிலை நடுவழியில் நிறுத்திச் சென்ற ஓட்டுநரின் மீது உடனடி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது பாகிஸ்தான் அரசு.

சமூகவலைதளப் பக்கங்கள் நேரத்தைக் குடிப்பவை, தேவையில்லாதவை எனப் பல்வேறு விமர்சனங்கள் வைக்கப்பட்டாலும், பல நேரங்களில் சமூகத்தில் நடக்கும் அநீதிகளை படம் பிடித்து உலகம் முழுவதும் பரப்பும் பொறுப்பான வேலையையும் அவை செய்யத் தவறுவதில்லை.

அப்படித்தான் பயணிகளின் உயிரைப் பற்றி சற்றும் கவலைப்படாமல், தயிர் வாங்குவதற்காக ரயிலை பாதி வழியில் நிறுத்திச் சென்ற ஓட்டுநரின் வீடியோ ஒன்று சமூகவலைதளங்களில் சமீபத்தில் வைரலானது.

English summary

Pakistan Minister for Railways Azam Khan Swati suspended a train driver and his assistant for stopping on the way to purchase yoghurt near the Kahna railway station, Dawn reported.