இந்தியாவை பாருங்க.. பெட்ரோல், டீசல் விலை எப்படி குறைஞ்சிருக்கு.. பாகிஸ்தான் அரசை வறுத்த இம்ரான் கான்

oi-Nantha Kumar R

இஸ்லாமாபாத்: பாகிஸ்தானில் பெட்ரோல், டீசல் லிட்டருக்கு ரூ.30 உயர்த்தப்பட்டுள்ளதால் அதன் விலை புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது. பிரதமர் ஷெபாஸ் ஷெரீப்பை விமர்சனம் செய்த முன்னாள் பிரதமர் இம்ரான்கான் இந்தியாவை பாராட்டியுள்ளார்.

பாகிஸ்தான் பிரதமராக இம்ரான்கான் பதவி வகித்து வந்தார். இவருக்கு ஆதரவு தெரிவித்த எம்பிக்கள் சிலர் விலகினர். இதனால் இம்ரான்கானுக்கு எதிராக நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை எதிர்க்கட்சிகள் கொண்டு வந்தன.

இந்த தீர்மானம் நாடாளுமன்றத்தில் வெற்றி பெற்றது. இதனால் இம்ரான்கான் தனது பிரதமர் பதவியை இழந்தார். மேலும் தனது பிரதமர் பதவியை பறித்த விவகாரத்தில் அமெரிக்காவின் தலையீடு இருப்பதாக அவர் பகிரங்மாக குற்றம்சாட்டி இருந்தார்.

English summary

Former Prime Minister Imran Khan criticizing pakitan Prime Minister Shebaz Sharif over the Rs 30 per liter hike in petrol and diesel prices and he has praised India.