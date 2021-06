ஆக்கப்பூர்வமான ஒரு சந்திப்பு..ஆனால் பைடன் என்னை அமெரிக்காவுக்கு வரும்படி அழைக்கவில்லை..புதின் பேச்சு

International

oi-Vigneshkumar

ஜெனீவா: அமெரிக்க அதிபர் பைடனுடன் நடைபெற்ற சந்திப்பு ஆக்கப்பூர்வமாக இருந்ததாகக் குறிப்பிட்டுள்ள புதின், ஜோ பைடன் தன்னை வெள்ளை மாளிகைக்கு வரும்படி அழைக்கவில்லை என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.

அமெரிக்க அதிபர் பைடன், ரஷ்யா அதிபர் விளாடிமர் புதின் ஆகியோர் சுவிட்சர்லாந்தின் ஜெனீவா நகரில் ஆலோசனை நடத்தினர்.

முதல் சந்திப்பிலேயே செம சம்பவம்.. நன்றி தெரிவித்த புதின்.. நேருக்கு நேர் சந்திப்பு.. விளக்கிய பைடன்

உலகில் இருபெரும் வல்லரசு நாடுகளின் தலைவர்களின் இந்தச் சந்திப்பிற்குச் சர்வதேச அளவில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டிருந்தது.

English summary

The Russian president said US President Joe Biden did not invite him to the White House. Putin described the summit with Biden as “constructive.”