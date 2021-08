மீண்டும் ஒரு உயிர்கொல்லி நோய் : இம்முறை கொசு வடிவில்: ரஷ்யா எச்சரிக்கை

International

oi-Velmurugan P

மாஸ்கோ : கொரோனாவை தொடர்ந்து மேற்கு நைல் வைரஸ் (WNV) நோய்த்தொற்றுகள் அதிகரிக்கக்கூடும் என்று ரஷ்யா எச்சரித்துள்ளது.

தற்போது நிலவும் லேசான வெப்பநிலை மற்றும் அதிக மழைப்பொழிவு காரணமாக கொசுக்களுக்கு சாதகமான நிலைமை உருவாகி உள்ளது. அதனால் தோன்றும் மேற்கு நைல் வைரஸ்களால் மீண்டும் ஒரு உயிர்கொல்லி நோய் அதிகரிக்கும் என்று ரஷ்யா அலார்ட் செய்துள்ளது.

ஏனென்றால், ரஷ்யாவின் 80% க்கும் அதிகமான மேற்கு நைல் காய்ச்சல் பாதிப்புகள் அதன் தென்மேற்கு பகுதியில் உறுதி செய்யப்பபட்டிருக்கிறது.

அபார்ஷன்கள்.. விஷம் குடித்து பெண் பலி.. 45 நிமிடம் உயிர் துடிப்பதை வேடிக்கை பார்த்த காதலன் குடும்பம்

English summary

Russia has warned that West Nile virus (WNV) infections could increase following the corona. The prevailing mild temperature and heavy rainfall have created a favorable environment for mosquitoes. It is related to the Zika, dengue and yellow fever viruses.