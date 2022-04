‛உக்ரைனில் பாதுகாப்பா பலாத்காரம் செய்யுங்க... ரஷ்ய வீரரை அறிவுறுத்திய மனைவி! பரபர ஆடியோ வெளியானது

International

oi-Nantha Kumar R

கீவ்: உக்ரைன் பெண்களை பலாத்காரம் செய்ய ரஷ்ய வீரருக்கு அவரது மனைவி அனுமதி கொடுத்தது விவகாரம் இருவரின் இடையே நடந்த தொலைபேசி உரையாடல் மூலம் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது என உக்ரைன் அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர். இதில் ‛பாதுகாப்பான உறவை மேற்கொள்ளுங்கள். ஆனால் அதுபற்றி என்னிடம் எதுவும் கூறக்கூடாது' என அந்த வீரரிடம் அவரது மனைவி அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

உக்ரைனில் பிப்ரவரி 24ம் தேதி ரஷ்யா போர் தொடுக்க துவங்கியது. பல்வேறு எதிர்ப்புகளையும் மீறி ரஷ்யா போரை தொடர்ந்து வருகிறது.

இதனால் உக்ரைனில் அப்பாவி மக்கள், வீரர்கள் பலியாகி உள்ளனர். இதேபோல் உக்ரைனின் பதிலடியால் ரஷ்யா படை தளபதிகள் மற்றும் வீரர்கள் பலியாகி உள்ளனர்.

English summary

Ukraine - Russia Crisis: A Russian woman has been heard giving her soldier partner permission to rape Ukrainian locals in a phone call intercepted by ukraine security services. she also adviced to him ‘use protection and don’t tell me’.