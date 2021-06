புது டுவிஸ்ட்.. நம்ம "நெருங்கிய சொந்தம்" இவுங்கதான்.. ஒரு இனத்தையே வெளி கொண்டு வந்த மண்டை ஓடு!

International

oi-Veerakumar

பீஜிங்: தற்போதைய மனித குலத்திற்கு "நெருக்கமான உறவுக்கார" மண்டை ஓடு கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுவரை, நியாண்டர்தால் மனிதர்கள்தான், இப்போதைய மனித குலத்திற்கு நெருக்கமான மனித இனம் என்று நிலவிய கருத்தை உடைத்துள்ளது, இந்த மண்டை ஓட்டு ஆராய்ச்சி.

வடகிழக்கு சீனாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு மண்டை ஓடுதான் ஒரு புதிய மனித இனத்தை உலகிற்கு வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டியுள்ளது.

English summary

Human evolution article in Tamil: Scientists announced Friday that a skull discovered in northeast China represents a newly discovered human species they have named Homo longi, or "Dragon Man" and they say the lineage should replace Neanderthals as our closest relatives.