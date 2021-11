ஏங்க.. கேட்சை விட்டா 3 சிக்ஸ் கொடுப்பீங்களா? ஷஹீன் அப்ரிடியை வறுத்த வருங்கால மாமனார் ஷாகித் அப்ரிடி

International

oi-Veerakumar

இஸ்லாமாபாத்: வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஷஹீன் அப்ரிடி மீது பாகிஸ்தான் முன்னாள் ஆல்ரவுண்டர் ஷாகித் அப்ரிடி கடும் கோபத்தில் உள்ளார். டி20 உலகக் கோப்பை 2021 அரையிறுதியில் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான 19வது ஓவரில் ஷஹீன் சரியாக பந்து வீசவில்லை என்று அவர் விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

ஆஸ்திரேலியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் இடையே நேற்று முன்தினம், துபாயில் டி20 உலக கோப்பையின் இரண்டாவது அரையிறுதி போட்டி நடைபெற்றது. இதில், முதலில் பேட்டிங் செய்த பாகிஸ்தான், 176 ரன்களை எடுத்தது.

2வது பேட் செய்த ஆஸ்திரேலியா 19வது ஓவரில் 5 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்து துரத்தி பிடித்து வென்றது. பாகிஸ்தானின் உலக கோப்பை கனவு கலைந்தது.

English summary

Former Pakistan all-rounder Shahid Afridi is angry over fast bowler Shaheen Afridi. He said Shaheen did not bowl properly in the 19th over against Australia in the T20 World Cup 2021 semi-final.