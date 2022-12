இப்படியுமா மரணம் நிகழும்.. செருப்பால் பறிபோன இளம்பெண் உயிர்.. இதை மட்டும் செய்யாதீங்க மக்களே!

International

oi-Halley Karthik

பகோடா: கொலம்பியாவில் உள்ள ஒயிட் வாடா கடற்கரைக்கு அருகே படகில் மீன் பிடித்துக்கொண்டிருந்த இளம்பெண் ஒருவர் திடீரென கடலில் குதித்ததில் படகின் என்ஜின் பிளேடுகளில் சிக்கி உயிரிழந்துள்ளார்.

கடலில் மீன் பிடிப்பவர்கள் படகு என்ஜின் இயக்கத்தில் இருக்கும் போது மீன் பிடிப்பதையும், கடலில் குளிப்பதையும் தவிர்க்க வேண்டும் என்பது எழுதப்படாத விதி.

இப்படி இருக்கையில், இந்த அறிவுறுத்தல்களை மீறி இளம்பெண் கடலில் குதித்து உயிரிழந்திருப்பது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

A young woman who was fishing in a boat near the White Wada beach in Colombia suddenly jumped into the sea and died after getting caught in the boat's engine blades. It is an unwritten rule that sea anglers should avoid fishing and bathing in the sea when the boat engine is running. This being the case, it has come as a shock that the young woman jumped into the sea despite these instructions.