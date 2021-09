ஐயோ.. தாலிபான்கள் தேடறாங்க.. கதறி துடிக்கும் 250 பெண் நீதிபதிகள்.. கொலைவெறி தேடுதல் வேட்டை.. ஷாக்

International

oi-Hemavandhana

காபூல்: ஆப்கனின் முக்கிய பெண் நீதிபதிகள் 220 பேர் தலைமறைவாக இருக்கிறார்களாம்.. இதில் பலருக்கு தாலிபான்கள் கொலை மிரட்டல் விடுத்துள்ளனர்..!

பெண்களுக்கு அவரது உரிமைகளை அளிப்போம் என்று தாலிபான்கள் வாக்குறுதி தந்திருந்தாலும்கூட, அதற்கான அறிகுறிகள் இதுவரை தென்படவில்லை..

தாலிபான்களின் பேச்சை அந்நாட்டு பெண்களும் நம்பவுமில்லை.. புதிய ஆட்சியை நிறுவியும்கூட, பெண்களுக்கு உரிய பங்களிப்பை அவர்கள் இதுவரை தராமல் உள்ளனர்.

English summary

Taliban: Afghanistan's female judges say they are on the run after the Taliban freed the male rapists and murderers they put behind bars