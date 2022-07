முதலையை சுற்றிவளைத்த அனகொண்டா.. திக் திக் மோதல்.. கடைசியில் நடந்த ட்விஸ்ட் - பரபர காட்சிகள்

International

oi-Karthi Ramu

பிரசிலியா: திரைப்படங்களிலும், காமிக்ஸ் புத்தகங்களில் நாம் படித்த அனகோண்டா, முதலை சண்டை ஒருவேளை நிஜமாக நடந்தால் எப்படி இருக்கும்? நம்முடைய இந்த கற்பனை கேள்விக்கான விடையை அமெரிக்காவின் இண்டியானாவை சேர்ந்த கிம் சல்லிவன் வீடியோவாக கொடுத்துள்ளார்.

முதலையை சுற்றிவளைத்த அனகொண்டா.. திக் திக் மோதல்.. கடைசியில் நடந்த ட்விஸ்ட் - வீடியோ

ஆமாங்க அவருடைய அனகோண்டா, முதலை சண்டை காட்சி வீடியோதான் தற்போது இணையம் முழுவதும் ஆக்கிரமித்துள்ளது.

English summary

What would it be like if the anaconda and crocodile fights we read about in movies and comic books actually happened? Kim Sullivan from Indiana, USA has given the answer to this imaginary question as a video. Yes, his anaconda and crocodile fight video is currently taking over the social media