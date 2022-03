நீங்க பண்ணுவது மிகப் பெரிய போர் குற்றம்..ரஷ்யாவுக்கு எதிராக கைகோர்க்கும் ஐரோப்பிய நாடுகள்.. சிக்கல்?

International

oi-Rajkumar R

கீவ் : உக்ரைனில் மரியுபோலில் அனைத்தையும் அழித்தது, குண்டுவீசி அனைவரையும் கொன்றது என இப்போது நடப்பது ஒரு மாபெரும் போர்க் குற்றமாகும் எனவும், ரஷ்யா மீதான பொருளாதாரத் தடைகளை அதிகரிக்க வேண்டும் என ஐரோப்பிய நாடுகள் கூட்டுக் கூட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

உக்ரைன் மீதான ரஷ்யாவின் படையெடுப்பு சுமார் ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு தொடங்கியதில் இருந்து, சுமார் 6.5 மில்லியன் மக்கள் நாட்டிற்குள் இடம்பெயர்ந்துள்ளனர்.

அதே நேரத்தில் மேலும் 3.2 மில்லியன் மக்கள் பாதுகாப்பு கருதி உடமைகளை நாட்டிலே விட்டுவிட்டு கால்நடையாகவே அருகிலுள்ள நாடுகளில் தஞ்சம் புகுந்துள்ளனர்.

சீண்டாத சீனா.. பாராட்டிய பாக்.. ஒதுங்கியது அமெரிக்கா! உக்ரைன் போருக்கு இடையே உயர்ந்த இந்திய மதிப்பு

English summary

The European Union (EU) has called on to increase sanctions on Russia, saying it was a "massive war crime" to destroy everything in Ukraine, including the bombings and bombings that killed everyone.