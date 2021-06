பாலஸ்தீன எதிர்ப்பு.. நெதன்யாகுவைவிட "தீவிரமானவர்".. இஸ்ரேலின் பிரதமராக போகும் பென்னட்.. பகீர் பக்கம்

International

oi-Shyamsundar I

டெல் அவிவ்: இஸ்ரேலின் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு வீழ்ந்துவிட்டார்.. அவரின் ஆட்சி கவிழுந்துவிட்டது.. இனி இஸ்ரேல் - பாலஸ்தீன பிரச்சனை எல்லாம் தீர்ந்துவிடும் என்று சிலர் நம்பிக்கொண்டு இருக்கும் நிலையில்தான்.. இஸ்ரேலின் புதிய பிரதமராக நஃப்டாலி பென்னட் பதவி ஏற்க வாய்ப்புள்ளது என்று முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

எதிர்க்கட்சி கூட்டணி சார்பாக அடுத்த 2 ஆண்டுக்கு இவர்தான் இஸ்ரேலின் பிரதமராக இருப்பார் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நாடாளுமன்றத்தில் பெரும்பான்மையை நிரூபித்த பின் நஃப்டாலி பென்னட்தான் இஸ்ரேலின் புதிய பிரதமர்.

பாலஸ்தீனம்தான் உலகிலேயே மிகப்பெரிய தீவிர பகுதி.. ஈரானிடம் அணு ஆயுதம் சென்றால் உலகமே அழிந்துவிடும் என்று மிக மோசமான கருத்துக்களை பேசிய அதி தீவிர வலதுசாரி தலைவர்தான் நஃப்டாலி பென்னட். பெஞ்சமின் நெதன்யாகூவிற்கே அரசியல் பாதை போட்டுக்கொடுத்த பிதாமகன்தான் நஃப்டாலி பென்னட்.

திரண்டு வந்த எதிர்க்கட்சிகள்.. உறுதியான கூட்டணி.. நீக்கப்படும் இஸ்ரேல் பிரதமர் நெதன்யாகு.. திருப்பம்

