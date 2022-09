இது என்ன திடீருன்னு.. பாகிஸ்தான் எல்லையிலுள்ள இந்திய மாநிலங்களுக்கு போகாதீர்கள்.. கனடா வார்னிங்

International

oi-Mani Singh S

ஒட்டாவா: பயங்கரவாத தாக்குதல் அச்சுறுத்தல்கள் இருப்பதால் பாகிஸ்தான் எல்லை இந்திய மாநிலங்களுக்கு சுற்றுலா செல்ல வேண்டாம் என கனடா அரசு அந்நாட்டு சுற்றுலா பயணிகளுக்கு எச்சரிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.

வட அமெரிக்க நாடான கனடாவில் இந்தியர்களுக்கு எதிரான வெறுப்பு குற்றங்கள் அதிகரித்து இருப்பதால், அங்கு வசிக்கும் இந்தியர்கள் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும் என்று இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் அண்மையில் எச்சரிக்கை விடுத்து இருந்தது.

இந்த நிலையில், பாகிஸ்தானுடன் எல்லையை பகிர்ந்து கொள்ளும் இந்திய மாநிலங்களுக்கு செல்வதை தவிர்க்குமாறு கனடா தனது நாட்டு குடிமக்களுக்க்கு அறிவுறுத்தியுள்ளது.

கனடா வர முடியவில்லையே என்ற வருத்தம் எனக்கு இருக்கிறது.. மனம் திறந்த முதல்வர் ஸ்டாலின்!

English summary

The Government of Canada has issued a warning to the tourists of that country not to travel to Indian states bordering Pakistan due to threats of terrorist attacks.