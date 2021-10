உலகின் முதல் கொரோனா தடுப்பூசி கண்டுபிடித்த ரஷ்யாவின் இன்றைய சோகநிலை..என்ன காரணம்! கற்றுத்தந்த பாடம்

International

மாஸ்கோ: ரஷ்யாவில் கொரோனா பாதிப்பு கடுமையாக உள்ளது. ஒரே நாளில் 40251 பேருக்கு தொற்று பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதால் அந்நாட்டு மக்கள் அச்சம் அடைந்துள்ளனர். தற்போது தடுப்பூசி குறித்த விழிப்புணர்வு அதிகரித்துள்ளது. ஆனால் கொரோனா நிலைமை கட்டுக்குள் வர சில வாரங்கள் ஆகலாம் என்ற நிலையே உள்ளது.

உலகை மோசமாக பாதித்து வரும் கொரோனா ரஷ்யாவை தற்போது ஆட்டிப்படைக்கிறது. ரஷ்யாவில் தான் கொரோனாவால் உயிரிழப்போர் எண்ணிக்கை மிக அதிகமாக உள்ளது. தடுப்பூசி குறித்த விழிப்புணர்வு தற்போது தான் அங்கு அதிகரித்துள்ளது. எனினும் கொரோனா பாதிப்பு நிலைமை கட்டுக்கடங்காமல் உள்ளது.

உலகிலேயே முதல் முதலாக கொரோனாவிற்கு தடுப்பூசி கண்டுபிடித்ததாக அறிவித்த நாடு தான் ரஷ்யா. ஸ்பூட்னிக் வி தடுப்பூசியை கண்டுபிடித்துவிட்டதாக அறிவித்தது.

Russia is a first country in the world to find the vaccine for covid-19. But covid-19 cases highly raised and death cases also rises in this time. Because un aware of vaccine importance.