3500 ரஷ்ய வீரர்கள் பலி! விமானங்கள் சின்னாபின்னம்! போரில் திடீர் "ட்விஸ்ட்".. உறுதியுடன் உக்ரைன்!

International

oi-Shyamsundar I

மாஸ்கோ: உக்ரைனில் ரஷ்யா தொடர்ந்து கொடுமையான தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. இந்த நிலையில் போரில் உக்ரைனுக்கு பெரிய அளவில் சேதங்கள் ஏற்பட்டது போலவே ரஷ்யா தரப்பிற்கும் சேதங்கள் ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

உக்ரைனில் போர் செய்யும் அறிவிப்பை இரண்டு நாட்களுக்கு முன் ரஷ்ய அதிபர் புடின் வெளியிட்டார். உக்ரைன் உள்ளே புகுந்த ரஷ்ய படைகள் அங்கு மோசமான தாக்குதல்களை நடத்தி வருகின்றன. முக்கியமாக கிழக்கு உக்ரைனை குறி வைத்து ரஷ்யா இந்த தாக்குதலை நடத்தி வருகிறது.

இதுவரை நடத்தப்பட்ட தாக்குதல்களில் ரஷ்யாவின் கையே ஓங்கி இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. கிழக்கு உக்ரைனில் இருக்கும் முக்கிய நகரங்களை உக்ரைன் கைப்பற்றிவிட்டதாக புகார்கள் வைக்கப்பட்டு வருகின்றன.

சரணடைய வேண்டாம்...ரஷ்யா நிறுத்தாதவரை ஆயுதங்களை கீழே போடப்போவதில்லை - ஜெலன்ஸ்கி

English summary

Ukraine claims that more the 3000 Russians lost their lives and 100+ got arrested in the war so far.