போருக்கு வாருங்கள்.. 16 வயது முதல் 60 வயது வரையிலான ஆண்களை ராணுவத்துக்கு அழைத்தது உக்ரைன் அரசு!

கிவி: உக்ரைன் ரஷ்யா போர் தொடங்கி இருக்கும் நிலையில், 16 வயது முதல் 60 வயது வரையிலான உக்ரைன் நாட்டு ஆண்கள் அனைவரும், போரிலும், ராணுவ பணிகளிலும் ஈடுபட வேண்டும் என்று உக்ரைன் அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

உக்ரைன் நேட்டோ நாடுகளின் பட்டியலில் இணைய விரும்பியது. இதனால் தங்களுக்கு ஆபத்து வரும் என ரஷ்யா நினைத்து, இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தது. இதனால் இரு நாடுகளிலும் போர் சூழல் அதிகரித்தது.

நேட்டோவின் உறுப்பினராக இருக்கும் அனைத்து நாடுகளுக்கும், நேட்டோ நாடுகள் உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் என்பது தான் ஒப்பந்தம். ஆனால் உக்ரைன் நேட்டோவின் நிரந்தர உறுப்பினராக இல்லாத நிலையில் நேட்டோ படைகள் உக்ரைன் எல்லையில் உள்ளது, ரஷ்யாவிற்குக் கோபத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Ukraine Russia As war breaks out, the Ukrainian government has ordered all men of war-making age to engage in warfare and military service.