சாவுக்கு பிறகு விமானம் அனுப்பி என்ன பயன்? - உக்ரைனில் சிகிச்சை பெறும் இந்திய மாணவர் கேள்வி

கீவ்: உக்ரைனில் குண்டடிப்பட்டு சிகிச்சையில் இருக்கும் இந்திய மாணவர், தன்னை இந்தியாவுக்கு அழைத்து செல்ல வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா தாக்குதல் நடத்தி வருவதால், அங்குள்ள மக்கள் உக்ரைனை விட்டு வெளியேறி, அண்டை நாடுகளுக்கு சென்று வருகிறார்கள்.

அப்படி உக்ரைனைவிட்டு வெளியேறும் போது, இந்திய மாணவர் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது. அப்போது அவருக்கு குண்டடிபட்டது.

An Indian student Harjoth singh studied medicine in Ukraine, who was shot and treated in Ukraine has demanded that he be taken to India.