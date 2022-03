இனி எங்களால் முடியாது.. தாமதமின்றி அமைதியை எதிர்பார்க்கிறோம்.. உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி உருக்கம்

International

கீவ் : ரஷ்ய ராணுவம் முற்றுகையிட்டுள்ள மரியபோல் நகரத்தின் மோசமான நிலையை நினைவூட்ட மற்ற நாடுகளின் பாராளுமன்றங்களில் நான் தொடர்ந்து முறையிடுவேன் எனவும், உண்மையில் தாமதமின்றி நாங்கள் அமைதியை எதிர்பார்க்கிறோம் என உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி கூறியுள்ளார்.

நேட்டோ விவகாரத்தில் உக்ரைன் எல்லையில் படைகளைக் குவித்த ரஷ்யா திடீரென போரை தொடங்கியது. தரைவழி, வான்வழி, கடல்வழி என மும்முனை தாக்குதலை ரஷ்யா நடத்தி வருகிறது.

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா 34வது நாளாக தாக்குதல் நடத்தி வரும் நிலையில் உக்ரைன் எல்லையில் பாதுகாப்பு முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

"I will continue to appeal to the parliaments of other countries to remind them of the deplorable state of the city of Mariupol, which has been besieged by the Russian army, and we really expect peace without delay," said Ukrainian President Zhelensky.