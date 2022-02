ஆயுதம் ஏந்திய சிங்கப் பெண்கள்.. தலைநகரை காக்க வீரத்துடன் அணிவகுப்பு.. தீரமுடன் களமாடும் உக்ரைன்..!

International

oi-Rajkumar R

கீவ் : உக்ரைன் தலைநகர் கீவ்வை பாதுகாக்க ஆயுதங்களுடன் உக்ரைன் மக்கள் வலம் வரும் நிலையில், உக்ரைனின் ஆண்களோடு, பெண்களும் குழுக்களாக ஆயுதங்களுடன் கண்காணித்து வரும் புகைப்படங்கள் வைரலாகி வருகிறது.

மூன்றாவது நாளாக உக்ரைன் மீது ரஷ்யாவின் ராணுவம் தாக்குதலை நடத்தி வருகிறது. எங்கு பார்த்தாலும் குண்டு வெடிப்பு சத்தம், துப்பாக்கிச் சூடு என கலவர பூமியாகி உள்ளது உக்ரைன்.

உலக நாடுகள் கைவிட்ட நிலையில் தனியே போரை சந்தித்துள்ள உக்ரைன் ராணுவத்தினர் தீரத்துடன் போராடி வருகின்றனர். ரஷ்யாவுக்கு தக்க பதிலடியும் கொடுத்து வருகின்றனர்.

As the Ukrainian people arrive armed to defend the Ukrainian capital Kiev, photos of Ukrainian men and women armed in groups are going viral.