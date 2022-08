அல் கொய்தா தலைவர் கொலை.. முறுக்கும் தாலிபான்கள்.. அமெரிக்காவிற்கு கண்டனம்

International

காபூல்: அமெரிக்கா டிரோன் தாக்குதல் மூலம் அல் கொய்தா தலைவர் அய்மான் அல் ஜவாஹிரியை கொலை செய்த நிலையில், இதற்கு தாலீபான் அரசு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும் இது 2020ம் ஆண்டு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்தத்தை மீறும் வகையில் உள்ளது என்றும் தெரிவித்து உள்ளது.

பயங்கரவாத அமைப்புகளில் ஒன்றான அல் கொய்தாவின் தலைவராக ஒசாமா பின் லேடன் இருந்து வந்தார்.

மிகப்பெரிய தீவிரவாதியாக கருதப்பட்ட அவர் கடந்த 2001-ம் ஆண்டு அமெரிகாவில் இரட்டை கோபுர தாக்குதலை நடத்தினார். இதனால் கடும் கோபம் அடைந்த அமெரிக்கா அவரை பாகிஸ்தான் ஸ்கெட்ச் போட்டு சுட்டு கொன்றது.

காபூலில் அமெரிக்கா டிரோன் தாக்குதல்.. அல் கொய்தா தலைவர் அய்மான் ஜவாஹிரி கொலை.. பிடன் அறிவிப்பு

English summary

The Taliban government has condemned the US drone strike that killed Al Qaeda leader Ayman al-Zawahiri. It is also said that this is in violation of the agreement made in 2020.