'கையில் ஆப்கன் குழந்தை..' குண்டுவெடிப்பில் கொல்லப்பட்ட.. அமெரிக்க வீராங்கனையின் கடைசி பதிவு வைரல்!

International

oi-Vigneshkumar

காபூல்: ஆப்கனில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் நடந்த குண்டுவெடிப்பு தாக்குதலில் கொல்லப்பட்ட அமெரிக்க பாதுகாப்புப் படை வீராங்கனை நிக்கோல் எல். ஜீ, குண்டுவெடிப்பு தாக்குதலுக்கு சில நாட்களுக்கு முன் ஆப்கன் குழந்தை ஒன்றைக் கையில் ஏந்தியபடி பதிவிட்டிருந்த படம் சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகியுள்ளது.

ஆப்கனில் அமெரிக்க படைகள் வெளியேறத் தொடங்கியதில் இருந்தே ஆப்கன் படைகள் மீது தாலிபான்கள் தங்கள் தாக்குதல்களைத் தொடங்கிவிட்டனர். கடந்த ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி ஆப்கனை தாலிபான்கள் ஒட்டுமொத்தமாகக் கைப்பற்றிவிட்டனர்.

தமிழகத்தில் இன்று 1551 பேருக்கு கொரோனா.. கோவை உட்பட இந்த 4 மாவட்டங்களில் நிலைமை சற்று மோசம்

2 வாரங்கள் ஆன பிறகும் கூட தாலிபான்களால் ஆப்கனில் ஆட்சி அமைக்க முடியவில்லை. இதற்கான நடவடிக்கைகளில் ஒருபுறம் தாலிபான்கள் இறங்கியுள்ளன.

English summary

US Marine's, who was killed in Kabul blast, photo with Afghan Child is now viral. More than 100 people were killed in a bomb blast in Kabul airport by IS.