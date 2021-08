தாலிபான் வந்துவிட்டது.. 72 மணி நேரம்தான் டைம்.. ஃபைலை எல்லாம் அழிச்சுடுங்க.. பிடன் போட்ட உத்தரவு

International

oi-Shyamsundar I

காபுல்: ஆப்கானிஸ்தான் தலைநகர் காபுல் எல்லைக்குள் தாலிபான்கள் புந்துள்ளது. இதனால் அமெரிக்க தூதரகத்தில் இருந்து ஆவணங்களை அழிக்கும்படி அமெரிக்க அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

ஆப்கானிஸ்தானில் தாலிபான்களுக்கும் அரசு படைகளுக்கும் இடையிலான மோதல் முடியும் தருவாயை எட்டியுள்ளது. ஆப்கானிஸ்தான் தலைநகர் காபுலுக்குள் தற்போது தாலிபான்கள் நுழைந்துள்ளது. காபுலின் எல்லைகள் அனைத்திலும் தற்போது தாலிபான் படைகள் குவிக்கப்பட்டுள்ளது. மொத்தமாக காபுல் நகரத்தை நோக்கி இன்று மாலைக்குள் தாலிபான்கள் படையெடுக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்குள் மொத்தமாக ஆப்கானிஸ்தான் தாலிபான் வசம் செல்லும். ஆப்கானிஸ்தான் அரசு அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்குள் அப்புறப்படுத்தப்பட வாய்ப்புகள் உள்ளதாக தகவல்கள் வருகின்றன. ஆப்கானிஸ்தான் அதிபர் அஷ்ரப் கானி பதவியில் இருந்து நீக்கப்பட்டு தாலிபான்கள் தரப்பு அதிபரை அறிவிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

காபுல் எல்லைக்குள்ளும் புகுந்த தாலிபான் படைகள்.. வீழும் ஆப்கான் தலைநகர்.. அதிபரின் கதி என்ன?

English summary

US orders to shred all its files and documents from embassy in Afghanistan capital Kabul as Taliban forces are enters into the border today.