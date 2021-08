காலம் கடந்த பின்.. காபுலுக்கு அமெரிக்க படைகளை அனுப்பும் அதிபர் பிடன்.. தாலிபான்களுக்கு எச்சரிக்கை!

International

oi-Shyamsundar I

காபுல்: ஆப்கானிஸ்தான் தலைநகர் காபுலுக்கு 5000 அமெரிக்க படைகளை அனுப்பும் முடிவை எடுத்து இருக்கிறார் அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பிடன். அங்கு இருக்கும் முக்கியஸ்தர்கள், தலைவர்கள், அமெரிக்க அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட 30000 பேரை வெளியேற்றுவதற்காக இந்த கூடுதல் படைகளை அதிபர் பிடன் அனுப்பி உள்ளார்.

ஆப்கானிஸ்தானில் தாலிபான்கள் வேகமாக வென்று வருகிறது. அமெரிக்க படைகள் வெளியேறி ஒரு வருடத்திற்குள் ஆப்கானிஸ்தானை தாலிபான் கைப்பற்றலாம் என்றுதான் எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், தற்போது அமெரிக்க படைகள் முழுமையாக வெளியேறுவதற்கு முன்பாகவே தலிபான்கள் அங்கு வெற்றி பெற்று வருகிறது.

தாலிபான் படைகள் இன்று காலை ஜலாலாபாத் என்ற முக்கியமான நகரத்தை கைப்பற்றி உள்ளது. ஆப்கான் படைகளின் எந்த எதிர்ப்பும் இல்லாமல் எளிதாக தாலிபான் படைகள் ஜலாலாபாத்தை கைப்பற்றியது. இதன் மூலம் காபுல் தவிர அனைத்து முக்கிய நகரங்களும் தாலிபான் வசம் வந்துள்ளது.

சுற்றி வளைக்கப்பட்ட காபுல்.. ஜலாலாபாத்தையும் கைப்பற்றியது தாலிபான்.. வேகமாக வீழ்கிறது ஆப்கான் படை!

English summary

US President Biden sends more troops to Kabul to escort 30000 people out as Taliban almost reaches the the capital.