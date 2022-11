இம்ரான் கானை துளைத்த துப்பாக்கி குண்டு.. இந்தியாவின் ‛‛ரியாக்சன்’’ என்ன தெரியுமா? இதோ விபரம்

International

oi-Nantha Kumar R

இஸ்லாமாபாத்: பாகிஸ்தானில் துப்பாக்கியால் சுடப்பட்டதில் முன்னாள் பிரதமர் இம்ரான் கான் காலில் குண்டு பாய்ந்தது. தற்போது அவர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். இந்நிலையில் தான் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக இந்தியா கருத்து தெரிவித்துள்ளது.

பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் இம்ரான் கான். கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெற்ற அவர் அரசியலில் நுழைந்தார்.

பாகிஸ்தான் தெக்ரி இ-இன்ஷெப் (பிடிஐ) எனும் கட்சியை இம்ரான் கான் துவங்கினார். கடந்த 2018 ல் நடந்த அந்நாட்டின் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அவரது கட்சி மாபெரும் வெற்றி பெற்றது.

English summary

Former Prime Minister Imran Khan was shot in the leg in Pakistan. He is currently undergoing treatment at the hospital. It is in this context that India has commented on this incident.