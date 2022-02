5 லட்சம் உயிரிழப்புகள்.. வேக்சின் இருந்தும் ஓமிக்ரான் ஆட்டம்.. ஈஸியா நினைக்காதீங்க.. ஹூ முக்கிய அலர்ட்

International

ஜெனீவா: ஓமிக்ரான் வைரசால் 5 லட்சம் பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக உலக சுகாதார அமைப்பு கூறியுள்ளது. இதனை சாதாரணமாக நினைக்க வேண்டாம். பல நாடுகள் இன்னும் ஓமிக்ரானின் உச்சத்தை கடக்கவில்லை என்று உலக சுகாதார அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.

உலகம் முழுவதும் சுமார் இரண்டு ஆண்டுகளாக கொரோனா வைரஸ் ஆட்டம் போட்டு வருகிறது. இந்த வைரஸ் தொடர்ந்து மாறுபாடு அடைந்து வருவதால் இதனை முழுமையாக கட்டுப்படுத்துவதில் சிக்கல் நீடிக்கிறது.

அந்த வகையில் சமீபத்தில் வந்த ஓமிக்ரான் மாறுபாடு இந்தியா உள்பட உலக நாடுகளை பதம் பார்த்து வருகிறது. இந்தியா, அமெரிக்கா, இங்கிலாந்து என உலகின் வல்லரசு நாடுகளிலும் ஓமிக்ரான் தனது ஆதிக்கத்தை நிலைநாட்டி வருகிறது.

