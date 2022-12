ஒரே வியப்பு.. உலககோப்பை போட்டியில் சார்ஜ் ஏற்றப்படும் கால்பந்துகள்.. அட காரணத்த பாருங்க.. சூப்பரே!

International

oi-Nantha Kumar R

தோஹா: உலககோப்பை கால்பந்து போட்டியில் பயன்படுத்தப்படும் பந்துகள் பயன்படுத்துவதற்கு முன்பு சார்ஜ் செய்யப்படும் சுவாரசியமான தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இது ஏன்? எதற்காக பந்து சார்ஜ் செய்யப்படுகிறது? என்பது பற்றிய தகவல் அனைவரையும் வியக்க வைக்கிறது.

உலகில் அதிக ரசிகர்கள் கொண்ட விளையாட்டாக கால்பந்து உள்ளது. இந்தியாவிலும் அனைத்து மாநிலங்களிலும் கால்பந்துக்கு ரசிகர்கள் உள்ளனர். குறிப்பாக கேரளா, மேற்கு வங்கம் மற்றும் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் அதிக ரசிகர்களை கால்பந்து போட்டி கொண்டுள்ளது.

இந்நிலையில் தான் அனைவரும் எதிர்பார்த்த 22வது உலககோப்பை கால்பந்து போட்டி கத்தாரில் கடந்த மாதம் 20ம் தேதி துவங்கியது. இந்த போட்டிகள் டிசம்பர் 18 ம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளன.

English summary

Interesting information has been revealed that the balls used in the World Cup football match are charged before use. Why is this? Why is the ball charged? The information about is surprising to everyone.