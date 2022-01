மூழ்கிக் கொண்டிருக்கிறோம்.. திடீரென தலைநகரை மாற்றிய இந்தோனேசியா.. காரணத்தை கேட்டா கலங்கிடுவீங்க!

International

ஜகர்தா: உலக நாடுகள் பல காலநிலை மாற்றம்.. பெருந்தொற்று.. விலைவாசி உயர்வால் திணறி வரும் நிலையில் இந்தோனேசியா தனது நாட்டின் தலைநகரை மாற்றி உள்ளது. இந்தோனேசிய அரசின் இந்த முடிவிற்கு பின் அதிர்ச்சி தரும் காரணங்கள் உள்ளன.

உலகம் முழுக்க காலநிலை மாற்றம் நாளுக்கு நாள் மோசமாகிக்கொண்டே இருக்கிறது. இனி வரும் நாட்களில் நாம் இயற்கை பேரிடர்களுக்கு இடையில்தான் வாழ வேண்டும் என்று ஜநாவின் காலநிலை மாற்ற அறிக்கையும் கூட சமீபத்தில் தெரிவித்தது. உலகம் முழுக்க வெப்பநிலை அதிகரித்து வருகிறது.

இதனால் பருவமழை மாறி பொழிகிறது. இதனால் பனிப்பாறைகள் உருகி கடல் நீர் மட்டம் உயர்த்து கொண்டதே வருகிறது. எனவே பல முக்கிய நகரங்கள் இதனால் நீரில் மூழ்கும் வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் காலநிலை மாற்ற அறிக்கை எச்சரிக்கை விடுத்தது.

