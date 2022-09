மோடிக்கு பிரவுன்! ராஜ்நாத் சிங்கிற்கு வெள்ளை! குதிரை பரிசளிக்கும் மங்கோலியாவின் பின்னணி காரணம்

International

oi-Nantha Kumar R

உலான்பட்டர்: பிரதமர் நரேந்திர மோடியை தொடர்ந்து மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்கிற்கு மங்கோலியா நாட்டு அதிபர் உக்னாகின் குருல்சுக் வெள்ளை நிறத்தில் குதிரை பரிசளித்துள்ளார். இதற்கு ராஜ்நாத் சிங் ‛தேஜஸ்' என பெயரிட்டுள்ளார். இதன் பின்னணியில் முக்கிய விஷயம் உள்ளது.

மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் 5 நாள் சுற்றுப்பயணமாக ஜப்பான், மங்கோலியா நாடுகளுக்கு சென்றார். மத்திய பாதுகாப்பு துறை ஒரு அமைச்சர் மங்கோலியா செல்வது இதுதான் முதல் முறையாகும்.

இந்நிலையில் 5ம் தேதி மங்கோலியா சென்ற ராஜ்நாத் சிங் 7 ம் தேதி வரை அங்கு இருந்தார். ராஜ்நாத் சிங் அந்த நாட்டின் அதிபர் உக்நாகின் குருல்சுக்கை சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார். இந்தபேச்சுவார்த்தையின்போது இருநாட்டின் உறவுகள் பற்றி விரிவாக விவரிக்கப்பட்டது.

English summary

Following Prime Minister Narendra Modi, Union Defense Minister Rajnath Singh was gifted a white horse by Mongolian President Ugnakin Kurulchuk. Rajnath Singh named it as Tejas''. There is an important point behind this.