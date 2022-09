வினையான விளையாட்டு! பொம்மை என நினைத்து சரமாரியாக சுட்ட 3 வயது குழந்தை.. துடிதுடித்து பலியான தாய்

International

oi-Jackson Singh

ஸ்பார்ட்டன்பர்க்: பொம்மை துப்பாக்கி என நினைத்து 3 வயது குழந்தை நிஜ துப்பாக்கியை எடுத்து சுட்டதில் அதன் தாயார் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.

விளையாட்டு வினையாகும் என வீட்டில் பெரியவர்கள் கூறுவதை அடிக்கடி கேட்டிருப்போம். விளையாட வேண்டிய விஷயத்தில்தான் விளையாட வேண்டும். மாறாக, ஆபத்தான செயல்களில் 'வேடிக்கை' என்ற பேரில் சிலர் செய்யும் குறும்புகள் மரணத்தில் முடிந்திருக்கின்றன. பேருந்துகள், ரயில்களில் தொங்கியபடி பயணம் செய்வது; மிருகக்காட்சி சாலைக்கு சென்று விலங்குகளை சீண்டி விளையாடுவது போன்ற செயல்களில் ஈடுபட்டவர்கள் மரணத்தை தழுவும் சம்பவங்கள் குறித்து நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம்.

அந்த வகையில், பொம்மைகளை கொடுத்து விளையாட வைக்க வேண்டிய வயதில், குழந்தைக்கு துப்பாக்கியை கொடுத்ததால் அதற்கான விலையை அவர்களின் பெற்றோர் கொடுத்துள்ளனர். இந்த பரிதாப சம்பவம் அமெரிக்காவில் நடைபெற்றுள்ளது. இதுகுறித்த விவரம் வருமாறு:

பிஎஃப்ஐ அலுவலக ரெய்டு..சென்னையில் என்ஐஏ அலுவலகத்திற்கு துப்பாக்கி ஏந்திய போலீஸ் பாதுகாப்பு

English summary

In a most shocking incident in US, A 33 year old woman accidently shot dead by her 3 year old son as he was playing with original gun.