உலகின் மிகப் பெரிய விமானம் "மிரியா"! சல்லி சல்லியாக நொறுக்கிய ரஷ்ய ராணுவம்.. உக்ரைன் மக்கள் வேதனை

கீவ்: உக்ரைன் நாட்டில் நான்கு நாட்களைக் கடந்தும் போர் தொடரும் நிலையில், அந்நாட்டின் வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் ரஷ்ய தாக்குதல்கள் குறித்து சில முக்கிய தகவல்களைப் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளார்.

உக்ரைன் நாட்டின் மீது கடந்த வியாழக்கிழமை போர் தொடுக்க ரஷ்ய அதிபர் புதின் உத்தரவிட்டார். அதன்படி முழு வீச்சில் ராணுவ நடவடிக்கையைத் தொடங்கிய ரஷ்ய ராணுவம் முழு வீச்சில் தாக்கி வருகிறது.

இந்தப் போர் இப்போது முக்கிய நகரங்களைச் சுற்றியும் நடைபெற்று வருகிறது. தலைநகர் கீவ் உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களின் அருகே ரஷ்ய ராணுவம் தனது தாக்குதலைத் தீவிரப்படுத்தி உள்ளது. அதற்கு உக்ரைனும் பதிலடி கொடுத்து வருகிறது.

English summary

Largest aircraft in the world was destroyed by Russian troops on an airfield near Kyiv: Ukraine says The biggest plane in the world "Mriya" (The Dream) was destroyed by Russian occupants on an airfield near Kyiv.